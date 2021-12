A beoltottak száma 6 008 226 fő, közülük 5 780 925 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 668 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 10 265 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 976 432 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 178 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 32 514 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 828 535 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 115 383 főre emelkedett. 5852 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 565-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltatlanokat kérjük, hogy vegyék fel az oltást, és mindenkinek ajánlott a megerősítő harmadik oltás felvétele is, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.