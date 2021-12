– A számadatok is jól mutatják, hogy közösségünkben is terjed a koronavírus negyedik hulláma, mely a fertőzőképességét tekintve agresszívebb az előző járványhullámoknál – közölte hétfőn este közösségi oldalán a polgármester. – Éppen ezért arra kérem a lakosokat, hogy fokozottan tartsák be az érvényben lévő járványügyi előírásokat. A korlátozásokkal még nem érintett közösségi terekben továbbra is ajánlott a szájat és orrot eltakaró maszk használata, a kézfertőtlenítés és a távolságtartás.

Ribárszki Péter /Archív felvétel/