– A járvány erősödése miatt sajnos egyre többen szorulnak kórházi kezelésre. Az orosházi kórházban az enyhe és középsúlyos SARS-CoV-2 koronavírus okozta fertőzéssel érintett lakosok, valamint a gyanús Covid-betegek ellátása történik, a súlyos, kritikus állapotban lévő koronavírusos betegeket átszállítják Gyulára, a megyei kórházba. Emiatt a kórház fekvőbeteg részlegén átszervezésekre volt szükség – fogalmaz dr. Duray Gergő. A fekvőbeteg osztályokon látogatási tilalom van érvényben, de a betegellátás továbbra is folyamatos. A szakrendelőben is fogadják a betegeket, a vizsgálatokra viszont továbbra is csak időpontkérés után lehet megjelenni.