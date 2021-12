Heti adat: sokkal nagyobb fokozatra kapcsolt a koronavírus Békésben

Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma az utóbbi időszakban egyre emelkedik, a napokban több szomorú rekord is megdőlt Békésben. Ez is azt jelenti, hogy a koronavírus tovább méri csapásait megyénkre is. Mutatjuk az elmúlt hét nap adatait.

N. T. N. T.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a hétvégi, összesített adatok alapján a A beoltottak száma 6 024 568 fő, közülük 5 794 499 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 834 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Az elmúlt három napban összesen 27 209 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 025 697 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A 45. héten is vizsgálták országszerte a szennyvizet. A kimutatásból megtudtuk, hogy Békéscsabán a mérések magas koncentrációt igazoltak.

Heti vizsgálatunkhoz a koronavirus.gov.hu honlapjáról kölcsönöztük az adatokat. Az első tábla a Békés megyei fertőzöttek számát, valamint annak emelkedését mutatja napi bontásban.

Második vizsgálatunk során az országos statisztikákat néztük meg közelebbről. Ezen az táblán a fertőzöttek, valamint az elhunyt betegek számát láthatjuk.

Infografikánkat animálva is megtekintheti:

[video width="800" height="2000" mp4="https://www.beol.hu/wp-content/uploads/2021/11/7572520Alcimsorhozzaadasa27.mp4" poster="https://www.beol.hu/wp-content/uploads/2021/11/7572445Alcimsorhozzaadasa52.jpg" loop="true" autoplay="true"][/video]

Olvassa el előző vizsgálatunkat is!

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hamarosan-atlepi-a-harmincezret-a-bekes-megyei-fertozottek-szama-4508096/

Koronavírus Békésben A dosszié további cikkei

Koronavírus Békésben A dosszié további cikkei

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában