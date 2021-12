Békéscsaba 2021.11.15. 19:00

Gólyabáloztak a Vízmű kollégiumában

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezte a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma a gólyabált a közelmúltban. A program most is a diákönkormányzat szervezésében valósult meg.

A kilencedikesek már a gólyatábor óta 3 csoportban készültek a bemutatkozásra és a megmérettetésre a felsőbb éves gólyacsoport vezetők irányításával. Október 12-én, kedden a sportversennyel vette kezdetét az eseménysorozat. A nyolc játékos versenyszám között szerepelt a tollaslabdával, röplabdával futás padon, kötélhúzás, páros futás hullahopp karikába bújva és a végén az ötletes altatók – olvasható a " target="_blank" rel="noopener noreferrer">Békéscsabai Szakképzési Centrum Facebook-oldalán. Forrás: a Békéscsabai Szakképzési Centrum Facebook-oldala

A gólyabálra a zsűritagokat közös megegyezéssel kérték fel a diákok. Plavecz Zoltán tanár úr ezt a megtisztelő feladatot elődjétől, Megyeri Béla tanár úrtól „örökölte” meg az ½. csoporttal együtt. Segítői Zétényi Barbara és Patai András voltak. A műsorvezető szerepét Benedek Tamás vállalta, aki a váratlanul adódott nehéz helyzeteket is talpraesetten megoldotta. A visszatérő feladatok mellett – mint például a szelfiverseny, koldulás, almahorgászat – egy új feladatot is kaptak a gólyacsoportok: a csoportvezetőjükről készült, összevágott képet kellett kirakniuk és az alapján a megtalálniuk őt a kollégium épületében.

A végső eredmény igen szoros lett. Első helyezett a 2. gólyacsoport Varga Kata, Duda Dominika és Kovács Viktória vezetésével. Második helyezett a 3. gólyacsoport, Csernus Virág, Helfer Szofi és Bugyik Fanni segítségével. A harmadik helyen az 1. gólyacsoport végzett Gecsei Kíra, Szín Boglárka és Nagy Zalán közreműködésével. Az avatás végső momentuma pedig a gólyaeskü letétele volt.

