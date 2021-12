– Mára a szállításban is beállt egy rendszer. Vannak jól bejáratott vásárlóink, többek közt Budapestre, Győrbe, Sopronba, de Hajdú felé és Csongrád megyébe is sokszor utaznak a hústermékeink – részletezte. Hozzátette, Sándor gyerekkora óta részt vett disznótorokon. Nagyapja élelmezésvezető volt és ő maga is készített kolbászokat, a receptúra is innen ered.