2021.11.16.

Békéssámson is kivette a részét a legnagyobb fásítási programból

– A járás legfiatalabb települése Békéssámson, ha az életkor a mérce. A fiatalokra is gondolva egy játszópark körvonalazódik a településen, most, a településfásítási programban nyert magas kőrisek elültetésével esélyt adnak a gyerekeknek, kísérőiknek, hogy mihamarabb a lombok árnyéka alatt tölthessenek sok időt – erre is utalt a keddi faültetésen Annus István polgármester.

Cs. I. Cs. I.

Jelképesnek nevezte, ha egy közösség fákat ültet: szeretnék, ha a fiatalok is gyökeret vernének, jól éreznék magukat a faluban.

Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára az óvoda mögött, a szabadidőparkban arra emlékeztette a résztvevőket,

hogy a rendszerváltás óta ez a legnagyobb belterületi fásítási program.

– Sikerét igazolja, hogy 1300 településre jut fa. A településfásítás mellett másfél éve zajlik egy erdőtelepítési program. Gazdálkodók is pályázhatnak. Ennek keretében 39 ezer hektár erdősítésére adtak be pályázatot, s 11 ezer hektáron már meg is történt a telepítés – hangsúlyozta az államtitkár. Előnevelt, konténeres, magas kőrist ültetett Erdős Norbert és Annus István /A szerző felvétele/

