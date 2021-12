– Idén kétezer forintos vásárlási utalvánnyal kívánjuk meglepni a nyugdíjasokat. Tavaly több vállalkozó, intézmény és magánember is segítette a hagyománnyá vált kezdeményezésünket, egy kis örömet szerezve ezáltal az időseknek. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki ezeknek a támogatóknak – emelte ki Botyánszki Pál polgármester. Hozzátette, akinek idén is lehetősége van támogatást nyújtani, azok november 19-ig jelezhetik a polgármesteri hivatal titkárságán.