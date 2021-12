Szegfű Gábor, Murony polgármestere kifejtette, a helyi élelmiszerüzletben is fokozottan ügyelnek a tisztaságra. A tömeg természetesen a kistelepülés boltjában nem jellemző, de a pultnál a padlón továbbra is jelzik a másfél méteres távolságot, és a kézfertőtlenítés lehetősége is adott. A polgármester elárulta, a vásárlók közül most nem sokan vesznek maszkot, de a bolti eladók mindig használják a védőeszközt. Hozzátette, Muronyban szerencsére jelenleg elenyésző az újabb koronavírusos megbetegedések száma.