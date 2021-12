– Jelenleg nincsen igazoltan fertőzött az intézményben, ami talán annak is köszönhető, hogy magas az átoltottság a pedagógusaink között, illetve a szülők és a gyerekek is folyamatosan tájékoztatva vannak. Mindenki tudja, fertőzés esetén mi a protokoll, hogyan kell eljárniuk. Megelőzés céljából pedig most is elérhető a fertőtlenítő pontunk, és folyamatosan fertőtlenítjük az eszközeinket is – ismertette Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya, az eleki intézmény vezetője.