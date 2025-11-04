Összeütközött egy gyalogos és egy biciklis Békéscsabán

Békéscsabán, a Corvin utcában kedden délelőtt 9 óra 30 perc körül összeütközött egy kerékpáros férfi és egy gyalogos nő. Mindketten elestek, a nő könnyű sérüléseket szenvedett.

Összeütközött egy kerékpáros férfi és egy gyalogos nő. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A férfi ezután az adatai hátrahagyása nélkül elhagyta a helyszínt. A rendőrség kéri az ismeretlen kerékpárost, hogy a történtek tisztázása érdekében jelentkezzen a Békéscsabai Rendőrkapitányságon. Várják továbbá azok jelentkezését is, akik a történtek idején arra jártak, és látták az esetet. A békéscsabai kapitányság címe: Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszáma: +36/66/523-700.