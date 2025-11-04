Tűzpánik a Táncsics utcában: a mentőket is riasztották

Kigyulladt egy huszonnégy négyzetméteres épület Szeghalmon, a Táncsics Mihály utcában.

A mentőket is riasztották. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A kazánházként szolgáló épületben berendezési tárgyak és tüzelőanyag égett. A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek három gázpalackot is kihoztak a melléképületből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.