Tűzeset

35 perce

Tűzpánik a Táncsics utcában: a mentőket is riasztották

Címkék#Táncsics utcában#tűzpánik#gázpalack#láng

Tűz ütött ki egy kazánházban.

Beol.hu

Kigyulladt egy huszonnégy négyzetméteres épület Szeghalmon, a Táncsics Mihály utcában.

Ambulance,Car,Of,Emergency,Medical,Service,On,Road,At,Night.
A mentőket is riasztották. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A kazánházként szolgáló épületben berendezési tárgyak és tüzelőanyag égett. A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek három gázpalackot is kihoztak a melléképületből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.

 

