Tűzeset
35 perce
Tűzpánik a Táncsics utcában: a mentőket is riasztották
Tűz ütött ki egy kazánházban.
Kigyulladt egy huszonnégy négyzetméteres épület Szeghalmon, a Táncsics Mihály utcában.
A kazánházként szolgáló épületben berendezési tárgyak és tüzelőanyag égett. A helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Az egységek három gázpalackot is kihoztak a melléképületből. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.
Ezt ne hagyja ki!Influenza
1 órája
Küszöbön a járvány: a hat évtizede gyógyító háziorvos megmondta, érdemes-e már oltatni
Ezt ne hagyja ki!Vérzett a férfi
1 órája
A rendőrök mentőt hívtak a sérülthöz, majd kiderült, hogy ő a rabló
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre