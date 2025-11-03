Kisfiával együtt mentett sérült madarat a rendőr

Csorvás külterületén, a Nagy-majorban járt a rendőr és kisfia, ugyanis, mivel kevés eső esett az elmúlt időszakban, rendszeres program náluk, hogy itatják a vadon élő állatokat. A minap séta közben találtak rá egy törött szárnyú, sérült egerészölyvre. A kisfiú vette észre, hogy a madár nem röppen fel. A kocsiból kivettek egy puha törülközőt, azzal fogták meg gyengéden a riadt állatot. Aztán értesítették a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány munkatársait, a rugalmas szervezésnek köszönhetően a szárnyaszegett egerészölyv hamar orvosi ellátást kapott.

Kisfiával együtt mentette meg a sérült egerészölyvet Varga Balázs, a telekgerendási körzeti megbízott. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldal

Nem a sérült egerészölyv volt az első mentett állat

A körzeti megbízott nem először mentett madarat. Négy évvel ezelőtt egy sérült hattyún segített. A rendőr törzszászlós igazi állatbarát, családjával hat kutyának adnak szerető otthont: két vizsla, egy puli, egy holland juhászkutya és két német juhászkutya él velük. Pakó, a holland juhász nyugdíjas rendőrkutya, míg Bruno, a német juhászkutya jelenleg is szolgálati ebként segíti Varga Balázst a mindennapokban – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.