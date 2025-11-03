november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egerészölyv

1 órája

Kisfiával együtt mentett sérült madarat a rendőr

Címkék#Csorvás#Varga Balázs#rendőr törzszászlós#egerészölyv

Arra figyeltek fel, hogy a madár nem röppen fel. Négyéves kisfiával, Bendegúzzal mentett meg egy sérült egerészölyvet Varga Balázs rendőr törzszászlós, a Békéscsabai Rendőrkapitányság telekgerendási körzeti megbízottja.

Licska Balázs

Csorvás külterületén, a Nagy-majorban járt a rendőr és kisfia, ugyanis, mivel kevés eső esett az elmúlt időszakban, rendszeres program náluk, hogy itatják a vadon élő állatokat. A minap séta közben találtak rá egy törött szárnyú, sérült egerészölyvre. A kisfiú vette észre, hogy a madár nem röppen fel. A kocsiból kivettek egy puha törülközőt, azzal fogták meg gyengéden a riadt állatot. Aztán értesítették a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány munkatársait, a rugalmas szervezésnek köszönhetően a szárnyaszegett egerészölyv hamar orvosi ellátást kapott.

Kisfiával együtt mentette meg a sérült egerészölyvet
Kisfiával együtt mentette meg a sérült egerészölyvet Varga Balázs, a telekgerendási körzeti megbízott. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldal

Nem a sérült egerészölyv volt az első mentett állat

A körzeti megbízott nem először mentett madarat. Négy évvel ezelőtt egy sérült hattyún segített. A rendőr törzszászlós igazi állatbarát, családjával hat kutyának adnak szerető otthont: két vizsla, egy puli, egy holland juhászkutya és két német juhászkutya él velük. Pakó, a holland juhász nyugdíjas rendőrkutya, míg Bruno, a német juhászkutya jelenleg is szolgálati ebként segíti Varga Balázst a mindennapokban – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu