Inkább ne is lássuk, milyen belülről ez a páncélozott szörnyeteg – videóval

Kizárólag csak a kiemelten veszélyes bűnözők tapasztalhatják meg, milyen utazni a műveleti osztály páncélozott szörnyetegében. – A speciális kialakítású és felszereltségű Mercedes rabszállítóban 7 kamera pásztáz és rögzít kívül-belül. A „kiruccanás”-on a büntetés-végrehajtás mindenre kész műveleti egysége kísér és őriz. Lássuk be, nem mindenkinek adatik meg egy ilyen kivételes társaság – olvasható a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán.

A rabszállító szörnyeteg lövedékálló. Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

A Mercedes rabszállító kizár minden kockázatot

– A páncélautó a szállítás legfontosabb eleme. Belül elkülönített szállítótér, zárakkal és acélrácsokkal biztosítva, és minden mozdulatot kamera követ. Kívül vastag páncélzat, megerősített futómű és defekttűrő abroncsok tartják mozgásban. A lövedékálló üveg, és a belső kommunikációs rendszer védelmet és állandó kapcsolatot biztosít a személyzet számára – hallható a Rendészeti Államtitkárság videójában. Ez a jármű nemcsak szállít, hanem megőriz, véd, és kizár minden kockázatot.

Élőben inkább soha ne is lássuk, milyen ez a páncélozott szörnyeteg belülről, ám ha valaki mégis kíváncsi erre, az az alábbi videóban mindezt megnézheti.

