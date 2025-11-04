november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vérzett a férfi

1 órája

A rendőrök mentőt hívtak a sérülthöz, majd kiderült, hogy ő a rabló

Címkék#Sarkad#ablaküveg#Szalontai utcában#rendőrkapitányság

Sérülthöz hívtak mentőt a rendőrök Sarkadon. Ekkor még nem tudták, hogy a városban negyed órával korábban megpróbáltak kirabolni egy idős férfit, és a két dolog összefügg.

Nyemcsok László

Mikor a rendőrök bejelentést kaptak, hogy megpróbáltak kirabolni egy férfit, már tudták, kit kell keresni, mert a helyszínen kitört egy ablaküveg, és az megvágta a tettes kezét.

Megpróbáltak kirabolni egy idős férfit Sarkadon.
Megpróbáltak kirabolni egy idős férfit Sarkadon. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Bántalmazta a férfit, és pénzt követelt tőle

A bejelentés után alig több mint egy órával előállították a rendőrök a Sarkadon hétfőn történt rabláskísérlet gyanúsítottját. A férfival először este háromnegyed 6-kor találkozott a városi rendőrkapitányság egyik járőre a Szalontai utcában, és mivel vérző sérülése volt, mentőt hívott hozzá. Este 7 órakor bejelentés érkezett a segélyhívóra arról, hogy fél 6 körül valaki bement egy idős ember udvarára, bántalmazta a férfit, és pénzt követelt tőle. Közben kitört egy ablaküveg, a támadó megsebesült, majd elment anélkül, hogy bármit elvitt volna.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Megpróbáltak kirabolni egy férfit, érkezett a bejelentés

A rendőrök feljegyezték annak az adatait, akihez mentőt hívtak, és rögtön keresni kezdték őt. A kórházban ellátták, onnan már eljött, mire a rabláskísérletről megérkezett a bejelentés, de a gyulai autóbusz-állomáson elfogták a férfit. A sarkadi kapitányságra vitték, a kábítószer gyorsteszt eredménye pozitív lett nála. A rendőrök a 34 éves férfit rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu