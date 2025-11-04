1 órája
A rendőrök mentőt hívtak a sérülthöz, majd kiderült, hogy ő a rabló
Sérülthöz hívtak mentőt a rendőrök Sarkadon. Ekkor még nem tudták, hogy a városban negyed órával korábban megpróbáltak kirabolni egy idős férfit, és a két dolog összefügg.
Mikor a rendőrök bejelentést kaptak, hogy megpróbáltak kirabolni egy férfit, már tudták, kit kell keresni, mert a helyszínen kitört egy ablaküveg, és az megvágta a tettes kezét.
Bántalmazta a férfit, és pénzt követelt tőle
A bejelentés után alig több mint egy órával előállították a rendőrök a Sarkadon hétfőn történt rabláskísérlet gyanúsítottját. A férfival először este háromnegyed 6-kor találkozott a városi rendőrkapitányság egyik járőre a Szalontai utcában, és mivel vérző sérülése volt, mentőt hívott hozzá. Este 7 órakor bejelentés érkezett a segélyhívóra arról, hogy fél 6 körül valaki bement egy idős ember udvarára, bántalmazta a férfit, és pénzt követelt tőle. Közben kitört egy ablaküveg, a támadó megsebesült, majd elment anélkül, hogy bármit elvitt volna.
Megpróbáltak kirabolni egy férfit, érkezett a bejelentés
A rendőrök feljegyezték annak az adatait, akihez mentőt hívtak, és rögtön keresni kezdték őt. A kórházban ellátták, onnan már eljött, mire a rabláskísérletről megérkezett a bejelentés, de a gyulai autóbusz-állomáson elfogták a férfit. A sarkadi kapitányságra vitték, a kábítószer gyorsteszt eredménye pozitív lett nála. A rendőrök a 34 éves férfit rablás kísérletének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.