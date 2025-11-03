Késelés történt Békéscsabán – azután kiderültek a megdöbbentő részletek

Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre múlt pénteken 11 óra körül arról, hogy őt egy békéscsabai lépcsőházban megtámadták, megkéselték és elvették a pénzét.

Megkéselték és elvették a pénzét – mondta a férfi.Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A rendőrök pár percen belül a helyszínre értek

A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek és meghallgatták a férfit, aki elmondta, hogy a lakás bejárati ajtajában állt, amikor valaki hátulról nekilökte az ajtónak és egy szúrást is érzett a derekán. A nyomozóknak már első hallásra is furcsa volt a történet, több ponton is rákérdeztek a részletekre. A férfi egyre többször keveredett ellentmondásba, végül bevallotta, hogy a támadás nem történt meg, azt csak kitalálta, mert anyagi gondjai voltak és így akart a hiányzó pénzre magyarázatot adni.

Eljárást indított a rendőrség a „megkéselt férfi" ügyében

A Békéscsabai Rendőrkapitányság hatóság félrevezetése bűntett gyanúja miatt eljárást indított ellene – tudtuk meg a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól.