Tűzeset

1 órája

Lángokban állt egy tanya

Füst látható a határban, miközben a tanya körül feszülten dolgoznak a tűzoltók.

Beol.hu
Lángokban állt egy tanya

1 órája

Lángokban áll egy tanya Körösladányban

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Egy tanya százötven négyzetméteres melléképülete égett Körösladányban, a Klapka György utcában, a Méhes tanyánál. Az épület közelében szalmabálák találhatók, a lángok a környezetet is veszélyeztették. A szeghalmi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, amelyet előtte már körülhatároltak.

 

