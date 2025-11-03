Lángokban állt egy tanya

Egy tanya százötven négyzetméteres melléképülete égett Körösladányban, a Klapka György utcában, a Méhes tanyánál. Az épület közelében szalmabálák találhatók, a lángok a környezetet is veszélyeztették. A szeghalmi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, amelyet előtte már körülhatároltak.