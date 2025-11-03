Tűzeset
2 órája
Lángokban állt egy tanya
Füst látható a határban, miközben a tanya körül feszülten dolgoznak a tűzoltók.
Lángokban áll egy tanya Körösladányban
Forrás: Illusztráció: Shutterstock
Egy tanya százötven négyzetméteres melléképülete égett Körösladányban, a Klapka György utcában, a Méhes tanyánál. Az épület közelében szalmabálák találhatók, a lángok a környezetet is veszélyeztették. A szeghalmi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, amelyet előtte már körülhatároltak.
