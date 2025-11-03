Rendőrségi lista: ezeket a járműveket körözik Békésben

A police.hu oldalán a legfrissebb hírek vagy a körözési toplista mellett arra is rákereshetünk a rendőrség nyilvános adatbázisában, hogy milyen járművek állnak körözés alatt. Ez nemcsak a hatóság munkáját segíti, hanem kapaszkodót nyújthat azok számára is, akik járművásárlás előtt állnak és a használtautó-piacon böngésznek. Összeszedtük, hogy jelenleg Békés vármegyében melyek a körözött járművek.

Egy gyors ellenőrzéssel kideríthetjük, körözött járművet próbálnak-e eladni nekünk. Fotó: MW-archívum

Körözött járművek listája Békés vármegyében

Nemcsak személyautókat, de motorkerékpárokat és egy pótkocsit is találtunk a rendőrségi adatbázist böngészve. Érdekes, hogy a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya két Audi A4-esre is kiadott körözést: mind a kettőt Romániában helyezték forgalomba, és mindkettő ugyanazon a napon, 2025. február 25-én tűnt el. A bűnügyi osztályon kívül még a Békési Rendőrkapitányság, a Békési Járásbíróság és a Békéscsabai Rendőrkapitányság adott ki körözést járművekre.

Békési RK

MPD284, szürke BMW 346L személygépkocsi

személygépkocsi GTC696, zöld Suzuki személygépkocsi

személygépkocsi IHJ096, fekete Peugeot 3071.6 személygépkocsi

személygépkocsi Fehér Simson SR50 segédmotoros kerékpár (50 cm³ alatti hengerűrtartalommal)

Békési Járásbíróság

AEJI475, kék Volkswagen 3B személygépkocsi

Békéscsabai RK

JNN048, szürke BMW 525 személygépkocsi

személygépkocsi LRK283, fekete Audi 4F személygépkocsi

személygépkocsi Fekete Junak SFM motorkerékpár

motorkerékpár Szürke Wolf pótkocsi

pótkocsi Piros Honda CBR 600 RR motorkerékpár

Békés Vármegyei RFK Bűnügyi Osztálya

IL78BEB, fekete Audi A4 személygépkocsi

személygépkocsi IL36DNS, szürke Audi A4 személygépkocsi

Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni

A hatóság arra figyelmeztet, hogy ha valaki gyanúsan alacsony áron kínált járművet lát, mindenképpen ellenőrizze a rendszámát a rendőrségi adatbázisban, mielőtt vásárlásra adná a fejét. Egy gyors lekérdezés sok kellemetlenségtől megóvhat, hiszen egy körözött jármű megvásárlása akár jogi következményekkel is járhat.

A körözött járművekre a police.hu oldalán a Körözésekre kattintva a Közlekedési eszköz és alkatrész körözés menüpont alatt a Közútijármű körözések aloldalt kiválasztva adhatjuk meg a rendszámot, amelyre rá szeretnénk keresni, vagy a körözést elrendelő szervre szűkítve kereshetünk a találatok között. A bama.hu hírportál pedig összegyűjtötte, hogy Baranya vármegyében jelenleg mely járművek állnak körözés alatt.

Az Ügyfélkapu+ is segítségünkre lehet

Ha valaki kényelmesebben mozog a magyarorszag.hu oldalon, akkor Ügyfélkapu+ vagy DÁP belépéssel is rákereshet egy-egy rendszámra. Bejelentkezést követően a Közigazgatás, jog menüpont alatt az Adatkezelés, adatszolgáltatást kell választani, azon belül pedig az Adatigénylés a Jármű Szolgáltatási Platformon aloldalra kell kattintani.