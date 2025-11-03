november 3., hétfő

Gyanús, ha túl olcsó

32 perce

Rendőrségi lista: ezeket a járműveket körözik Békésben

Címkék#rendőrség#használatautó#körözés#ügyfélkapu#rendszám

A használt járművek piacán is igen széles skálán mozognak az árak, akár egy-egy típuson belül is. Ha egy személyautó vagy motor túl olcsó, az egyszerre csábító és gyanús. A háttérben valamilyen rejtett probléma is állhat, vagy akár rendőrségi ügy. Összeszedtük a Békés vármegyei körözött járművek listáját.

Beol.hu

A police.hu oldalán a legfrissebb hírek vagy a körözési toplista mellett arra is rákereshetünk a rendőrség nyilvános adatbázisában, hogy milyen járművek állnak körözés alatt. Ez nemcsak a hatóság munkáját segíti, hanem kapaszkodót nyújthat azok számára is, akik járművásárlás előtt állnak és a használtautó-piacon böngésznek. Összeszedtük, hogy jelenleg Békés vármegyében melyek a körözött járművek.

Körözött jármű: egy autó rendszáma
Egy gyors ellenőrzéssel kideríthetjük, körözött járművet próbálnak-e eladni nekünk. Fotó: MW-archívum

Körözött járművek listája Békés vármegyében

Nemcsak személyautókat, de motorkerékpárokat és egy pótkocsit is találtunk a rendőrségi adatbázist böngészve. Érdekes, hogy a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya két Audi A4-esre is kiadott körözést: mind a kettőt Romániában helyezték forgalomba, és mindkettő ugyanazon a napon, 2025. február 25-én tűnt el. A bűnügyi osztályon kívül még a Békési Rendőrkapitányság, a Békési Járásbíróság és a Békéscsabai Rendőrkapitányság adott ki körözést járművekre. 

Békési RK

  • MPD284, szürke BMW 346L személygépkocsi
  • GTC696, zöld Suzuki személygépkocsi
  • IHJ096, fekete Peugeot 3071.6 személygépkocsi
  • Fehér Simson SR50 segédmotoros kerékpár (50 cm³ alatti hengerűrtartalommal)

Békési Járásbíróság

  • AEJI475, kék Volkswagen 3B személygépkocsi

Békéscsabai RK

  • JNN048, szürke BMW 525 személygépkocsi
  • LRK283, fekete Audi 4F személygépkocsi
  • Fekete Junak SFM motorkerékpár 
  • Szürke Wolf pótkocsi
  • Piros Honda CBR 600 RR motorkerékpár

Békés Vármegyei RFK Bűnügyi Osztálya

  • IL78BEB, fekete Audi A4 személygépkocsi
  • IL36DNS, szürke Audi A4 személygépkocsi

Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni

A hatóság arra figyelmeztet, hogy ha valaki gyanúsan alacsony áron kínált járművet lát, mindenképpen ellenőrizze a rendszámát a rendőrségi adatbázisban, mielőtt vásárlásra adná a fejét. Egy gyors lekérdezés sok kellemetlenségtől megóvhat, hiszen egy körözött jármű megvásárlása akár jogi következményekkel is járhat.

A körözött járművekre a police.hu oldalán a Körözésekre kattintva a Közlekedési eszköz és alkatrész körözés menüpont alatt a Közútijármű körözések aloldalt kiválasztva adhatjuk meg a rendszámot, amelyre rá szeretnénk keresni, vagy a körözést elrendelő szervre szűkítve kereshetünk a találatok között. A bama.hu hírportál pedig összegyűjtötte, hogy Baranya vármegyében jelenleg mely járművek állnak körözés alatt.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az Ügyfélkapu+ is segítségünkre lehet

Ha valaki kényelmesebben mozog a magyarorszag.hu oldalon, akkor Ügyfélkapu+ vagy DÁP belépéssel is rákereshet egy-egy rendszámra. Bejelentkezést követően a Közigazgatás, jog menüpont alatt az Adatkezelés, adatszolgáltatást kell választani, azon belül pedig az Adatigénylés a Jármű Szolgáltatási Platformon aloldalra kell kattintani. 

 

