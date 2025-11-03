3 órája
Rendőrségi lista: ezeket a járműveket körözik Békésben
A használt járművek piacán is igen széles skálán mozognak az árak, akár egy-egy típuson belül is. Ha egy személyautó vagy motor túl olcsó, az egyszerre csábító és gyanús. A háttérben valamilyen rejtett probléma is állhat, vagy akár rendőrségi ügy. Összeszedtük a Békés vármegyei körözött járművek listáját.
A police.hu oldalán a legfrissebb hírek vagy a körözési toplista mellett arra is rákereshetünk a rendőrség nyilvános adatbázisában, hogy milyen járművek állnak körözés alatt. Ez nemcsak a hatóság munkáját segíti, hanem kapaszkodót nyújthat azok számára is, akik járművásárlás előtt állnak és a használtautó-piacon böngésznek. Összeszedtük, hogy jelenleg Békés vármegyében melyek a körözött járművek.
Körözött járművek listája Békés vármegyében
Nemcsak személyautókat, de motorkerékpárokat és egy pótkocsit is találtunk a rendőrségi adatbázist böngészve. Érdekes, hogy a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya két Audi A4-esre is kiadott körözést: mind a kettőt Romániában helyezték forgalomba, és mindkettő ugyanazon a napon, 2025. február 25-én tűnt el. A bűnügyi osztályon kívül még a Békési Rendőrkapitányság, a Békési Járásbíróság és a Békéscsabai Rendőrkapitányság adott ki körözést járművekre.
Békési RK
- MPD284, szürke BMW 346L személygépkocsi
- GTC696, zöld Suzuki személygépkocsi
- IHJ096, fekete Peugeot 3071.6 személygépkocsi
- Fehér Simson SR50 segédmotoros kerékpár (50 cm³ alatti hengerűrtartalommal)
Békési Járásbíróság
- AEJI475, kék Volkswagen 3B személygépkocsi
Békéscsabai RK
- JNN048, szürke BMW 525 személygépkocsi
- LRK283, fekete Audi 4F személygépkocsi
- Fekete Junak SFM motorkerékpár
- Szürke Wolf pótkocsi
- Piros Honda CBR 600 RR motorkerékpár
Békés Vármegyei RFK Bűnügyi Osztálya
- IL78BEB, fekete Audi A4 személygépkocsi
- IL36DNS, szürke Audi A4 személygépkocsi
Vásárlás előtt érdemes ellenőrizni
A hatóság arra figyelmeztet, hogy ha valaki gyanúsan alacsony áron kínált járművet lát, mindenképpen ellenőrizze a rendszámát a rendőrségi adatbázisban, mielőtt vásárlásra adná a fejét. Egy gyors lekérdezés sok kellemetlenségtől megóvhat, hiszen egy körözött jármű megvásárlása akár jogi következményekkel is járhat.
A körözött járművekre a police.hu oldalán a Körözésekre kattintva a Közlekedési eszköz és alkatrész körözés menüpont alatt a Közútijármű körözések aloldalt kiválasztva adhatjuk meg a rendszámot, amelyre rá szeretnénk keresni, vagy a körözést elrendelő szervre szűkítve kereshetünk a találatok között. A bama.hu hírportál pedig összegyűjtötte, hogy Baranya vármegyében jelenleg mely járművek állnak körözés alatt.
Az Ügyfélkapu+ is segítségünkre lehet
Ha valaki kényelmesebben mozog a magyarorszag.hu oldalon, akkor Ügyfélkapu+ vagy DÁP belépéssel is rákereshet egy-egy rendszámra. Bejelentkezést követően a Közigazgatás, jog menüpont alatt az Adatkezelés, adatszolgáltatást kell választani, azon belül pedig az Adatigénylés a Jármű Szolgáltatási Platformon aloldalra kell kattintani.