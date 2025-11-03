november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiszúrta

1 órája

Szabadnapján is tolvajt üldözött a rendőr zászlós

Címkék#Szarvasi Rendőrkapitányság#rendőrőrs#Werb József#kerékpár

Hiába volt szabadnapon, azonnal szolgálatba helyezte magát a rendőr, amikor meglátott egy gyanús alakot. Werb József rendőr zászlós, a Szarvasi Rendőrkapitányság egyik körzeti megbízottja rögtön tudta, hogy a férfi nem a saját biciklijén ül. A kerékpártolvaj így mindössze fél óráig érezhette magát nyeregben, gondolhatta magáénak a lopott bringát.

Licska Balázs

A Gyomaendrődön, a helyi rendőrőrsön szolgáló körzeti megbízott, Werb József rendőr zászlós a Kossuth Lajos utcában látta meg a férfit, aki a járdán tekert. A rendőrnek azonnal feltűnt, hogy a kezében van egy biciklilakat. Ráadásul azt is tudta róla, hogy egy kék kempingen jár, ezúttal azonban egy más típusú, márkájú, színű biciklivel tekert. Megállította a kerékpártolvajt, és elszámoltatta a korábban lopásért, rablásért is elítélt embert.  

Szabadnapján fogott kerékpártolvajt
Szabadnapján fogott kerékpártolvajt Gyomaendrődön Werb József. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldal

A kerékpártolvaj a gyomaendrődi vasútállomásról vitte el a biciklit

Kiderült: a férfi a gyomaendrődi vasútállomástól vitte el a biciklit. A tulajdonosa lezárta, de ő eltörte a lakatot, majd nyeregbe pattant. Mindez 12 óra 40 perc körül történt, 13 óra 20 perckor pedig immár a körzeti megbízott szolgálatban lévő kollégái állították elő a férfit a rendőrőrsre. Az ugyancsak kiderült, hogy a Szolnoki Törvényszék lopás miatt körözte a 45 éves férfit. A rendőrök őrizetbe vették, a kerékpárt pedig lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Werb József nem először vetette be magát szabadidejében

A kiváló rendőr 2023-ban országosan Az év iskolarendőre díjat kapott, 2022-ben pedig – szintén szabadidejében – betörők nyomába eredt – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu