Szabadnapján is tolvajt üldözött a rendőr zászlós

A Gyomaendrődön, a helyi rendőrőrsön szolgáló körzeti megbízott, Werb József rendőr zászlós a Kossuth Lajos utcában látta meg a férfit, aki a járdán tekert. A rendőrnek azonnal feltűnt, hogy a kezében van egy biciklilakat. Ráadásul azt is tudta róla, hogy egy kék kempingen jár, ezúttal azonban egy más típusú, márkájú, színű biciklivel tekert. Megállította a kerékpártolvajt, és elszámoltatta a korábban lopásért, rablásért is elítélt embert.

Szabadnapján fogott kerékpártolvajt Gyomaendrődön Werb József. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldal

A kerékpártolvaj a gyomaendrődi vasútállomásról vitte el a biciklit

Kiderült: a férfi a gyomaendrődi vasútállomástól vitte el a biciklit. A tulajdonosa lezárta, de ő eltörte a lakatot, majd nyeregbe pattant. Mindez 12 óra 40 perc körül történt, 13 óra 20 perckor pedig immár a körzeti megbízott szolgálatban lévő kollégái állították elő a férfit a rendőrőrsre. Az ugyancsak kiderült, hogy a Szolnoki Törvényszék lopás miatt körözte a 45 éves férfit. A rendőrök őrizetbe vették, a kerékpárt pedig lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának.

Werb József nem először vetette be magát szabadidejében

A kiváló rendőr 2023-ban országosan Az év iskolarendőre díjat kapott, 2022-ben pedig – szintén szabadidejében – betörők nyomába eredt – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.