1 órája
Elütöttek egy kerékpáros lányt, a sofőr elhajtott
Elütöttek egy kerékpárral közlekedő fiatal lányt. Az autós továbbhajtott a helyszínről.
A lapunkhoz érkezett olvasói jelzés alapján a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hétfőn este bejelentés érkezett a Gyulai Rendőrkapitányságra arról, hogy nem sokkal korábban, 16 óra 45 perc körül egy személyautó elütött egy kerékpárral közlekedő fiatalkorú lányt Gyulán, a Béke sugárúton.
A lány nem sérült meg, és anyagi kára sem keletkezett, de elmondása szerint az autós a történtek után nem állt meg, hanem elhajtott a helyszínről. A Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei a történtek tisztázása érdekében keresik az autó vezetőjét. Várják azok jelentkezését is, akik látták a balesetet, információjuk van arról, hogy pontosan mi történt.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Felgyújtotta a házát és az autóját, majd eltűnt a Körös-parton – a rendőrök keresik a férfit