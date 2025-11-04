november 4., kedd

Elütöttek egy kerékpáros lányt, a sofőr elhajtott

Elütöttek egy kerékpárral közlekedő fiatal lányt. Az autós továbbhajtott a helyszínről.

Papp Gábor

A lapunkhoz érkezett olvasói jelzés alapján a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hétfőn este bejelentés érkezett a Gyulai Rendőrkapitányságra arról, hogy nem sokkal korábban, 16 óra 45 perc körül egy személyautó elütött egy kerékpárral közlekedő fiatalkorú lányt Gyulán, a Béke sugárúton.

A Béke sugárúton történt a baleset. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A lány nem sérült meg, és anyagi kára sem keletkezett, de elmondása szerint az autós a történtek után nem állt meg, hanem elhajtott a helyszínről. A Gyulai Rendőrkapitányság rendőrei a történtek tisztázása érdekében keresik az autó vezetőjét. Várják azok jelentkezését is, akik látták a balesetet, információjuk van arról, hogy pontosan mi történt.

