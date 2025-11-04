november 4., kedd

Körözés

34 perce

Mindenki az eltűnt, kaszaperi édesapát keresi

Pusztaföldvárra indult meglátogatni mamáját, ám azóta senki sem tudja, hol lehet. A kaszaperi édesapa, Jankó János eltűnt, október 30-a óta keresik.

Beol.hu

Több napja nem adott magáról életjelet, és senki sem tudja, hová tűnhetett az orosházi születésű Jankó János, aki október 30-án vált köddé. A legutolsó információk szerint Pusztaföldvárra indult meglátogatni mamáját, ám onnan már nem tért haza Kaszaperre. Az Eltűnt Személyek Keresése nevű közösségi oldalon közzé tett felhívás szerint Jankó János 26 éves, 180 centiméter magas, és megközelítőleg 100 kilogramm.

Az eltűnt Jankó Jánost a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság keresi
Az eltűnt Jankó Jánost keresik. Fotó: Gulyás-Putics Tímea Krisztina/Facebook

Az eltűnt Jankó Jánost a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság keresi

Ahogy az az oroscafe.hu oldalon olvasható, Jankó Jánoson eltűnésekor fekete mellény, Kárpátia feliratú pulóver, fekete nadrág, és fekete Adidas cipő volt. Barna hajú és barna szemű, szemüveget és fülbevalót nem visel, ismert betegsége, vagy különösebb ismertetőjegye nincs. A személyi igazolványa nála volt, a telefonja pedig ki van kapcsolva. Jankó János 1999. szeptember 8-án született, körözését pedig a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság adta ki.

Jankó János körözése.
Jankó Jánost nagy erőkkel keresik. Fotó: police.hu

Ha valakinek bármilyen információja van Jankó János hollétéről, kérjük, hívja a 112-es segélyhívó számot!

Egy másik rejtélyes ügy is napvilágot látott Körösladányban: hétfőn kigyulladt két ingatlan, majd leégett egy autó, a tulajdonos eltűnt. A körösladányi férfinak a Körös-parton veszett nyoma, eltűnés miatt körözik.

