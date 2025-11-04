november 4., kedd

Károly névnap

15°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözik

1 órája

Felgyújtotta a házát és az autóját, majd eltűnt a Körös-parton – a rendőrök keresik a férfit

Címkék#katasztrófavédelem#rendőrség#Körös-part#gépkocsi#tanya

Rejtélyes ügy ad beszédtémát Körösladányban: hétfőn kigyulladt két ingatlan, majd leégett egy autó, a tulajdonos eltűnt. A körösladányi férfinak a Körös-parton veszett nyoma, eltűnés miatt körözik.

Nyemcsok László

Az 50 éves körösladányi férfit eltűnés miatt körözik, szerepel a rendőrségi adatbázisban. Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn reggel egy tanya 150 négyzetméteres melléképülete égett Körösladányban, a Klapka György utcában, a Méhes tanyánál. Az épület közelében szalmabálák találhatók, a lángok a környezetet is veszélyeztették. A szeghalmi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, amelyet előtte már körülhatároltak.

eltűnés miatt körözik a férfit, az autóját is felgyújtotta
Eltűnés miatt körözik, a gépkocsiját is a férfi gyújthatta fel. Fotó: Olvasói felvétel 

Egy családi ház három helyisége égett

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tűz keletkezett hétfőn délelőtt Körösladányban, a Batthyány utcában is. Egy hatvan négyzetméteres családi ház három helyisége égett. A szeghalmi hivatásos tűzoltók teljes légzésvédelem mellett behatoltak az épületbe, a födémet kéziszerszámokkal megbontották, és három vízsugárral eloltották a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Egy kiégett gépkocsit is találtak

Hétfőn este szintén Körösladányban, a Körös-parton egy kiégett gépkocsit találtak, senki nem tartózkodott benne. Információink szerint mindhárom esetben gyújtogatás történt, és ez az 50 éves férfihoz, a tulajdonoshoz köthető. Személyi sérülés nem történt.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Eltűnés miatt körözik, nagy erőkkel keresik

Megkeresésünkre Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője közölte, az 50 éves férfi körözését eltűnés miatt rendelte el a Szeghalmi Rendőrkapitányság. A tűzesetek okát, körülményeit a katasztrófavédelem és a rendőrség vizsgálja, a két hatóság a férfi keresésében is együttműködik.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu