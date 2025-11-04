Felgyújtotta a házát és az autóját, majd eltűnt a Körös-parton – a rendőrök keresik a férfit

Az 50 éves körösladányi férfit eltűnés miatt körözik, szerepel a rendőrségi adatbázisban. Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn reggel egy tanya 150 négyzetméteres melléképülete égett Körösladányban, a Klapka György utcában, a Méhes tanyánál. Az épület közelében szalmabálák találhatók, a lángok a környezetet is veszélyeztették. A szeghalmi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, amelyet előtte már körülhatároltak.

Eltűnés miatt körözik, a gépkocsiját is a férfi gyújthatta fel. Fotó: Olvasói felvétel

Egy családi ház három helyisége égett

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tűz keletkezett hétfőn délelőtt Körösladányban, a Batthyány utcában is. Egy hatvan négyzetméteres családi ház három helyisége égett. A szeghalmi hivatásos tűzoltók teljes légzésvédelem mellett behatoltak az épületbe, a födémet kéziszerszámokkal megbontották, és három vízsugárral eloltották a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Egy kiégett gépkocsit is találtak

Hétfőn este szintén Körösladányban, a Körös-parton egy kiégett gépkocsit találtak, senki nem tartózkodott benne. Információink szerint mindhárom esetben gyújtogatás történt, és ez az 50 éves férfihoz, a tulajdonoshoz köthető. Személyi sérülés nem történt.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Eltűnés miatt körözik, nagy erőkkel keresik

Megkeresésünkre Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője közölte, az 50 éves férfi körözését eltűnés miatt rendelte el a Szeghalmi Rendőrkapitányság. A tűzesetek okát, körülményeit a katasztrófavédelem és a rendőrség vizsgálja, a két hatóság a férfi keresésében is együttműködik.