Kolbásztöltés

51 perce

Belecsaptak a lecsóba a csabai tűzoltók

Nem szokványos szerepkörben mutatkoztak be a katasztrófavédelem rohamosztagosai. A csabai tűzoltók a tűzhely mellett álltak rajthoz egy kolbásztöltő versenyen.

Beol.hu

– Több békéscsabai hivatásos tűzoltó is kint volt a Csabai Szlovák Vásáron, a csapat a hagyományos kolbásztöltő versenyen is rajthoz állt. Nem is akárhogyan muzsikáltak. A csabai tűzoltók most is bizonyítottak: tizenöt csapat közül a második helyen végeztek, bizonyítva, hogy nemcsak a beavatkozásokban, hanem a gasztronómiában is otthonosan mozognak – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

A csabai tűzoltók „széken muzsikáltak".
Kolbásztöltő versenyen bizonyítottak a csabai tűzoltók. Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

A csabai tűzoltók „szépen muzsikáltak”

Mint írják, Békés vármegye híres a kolbászról – legyen szó a csabai vagy a gyulai változatról –, és most a tűzoltók is megmutatták, hogy ismerik a jó arányokat: egy csipet fűszer, sok csapatmunka és még több jókedv. A kolbász illata, a parázs melege és a közösség ereje most is összekovácsolta őket – csak éppen a tűzhely mellett.

Persze a csabai tűzoltók nemcsak ebben a szerepkörben tűntek fel, az elmúlt években például többször is botot ragadtak, hogy halfogásban is bizonyítsák tudásukat.

 

