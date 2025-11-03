Bunyós napok a vármegyében: elképesztő mennyien verekedtek össze

Orosházán, a Rákóczi utcában pénteken 20 óra körül összeverekedett két ember, egyikük könnyebben megsérült. A nagyszénási és orosházi férfiak ellen az Orosházi Rendőrkapitányság garázdaság miatt büntetőeljárást indít.

Több verekedésről is beszámolt a rendőrség. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Hasonló esett történt ugyanezen az estén Végegyházán, a József Attila utcában is, ahol szintén két férfi verekedett össze egymással, egyikük könnyű sérülést szenvedett. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság garázdaság miatt mindkettőjük ellen büntetőeljárást indít.

Néhány órával később, szombaton 0 óra 38 perckor egy nő hívta a rendőrséget azzal, hogy Köröstarcsán, a Kossuth Lajos utcában, egy vendéglátóhely előtt egy ember szóváltásba keveredett több vendéggel és dulakodás alakult ki. A rendőrök előállítottak három embert a Békési Rendőrkapitányságra, akiket garázdaság bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak.

Agresszív viselkedés

Békéscsabán, pénteken 15 óra körül egy férfi megjelent a testvérénél, agresszíven viselkedett, összetört egy széket, távozott, majd később visszament, és fenyegette a nőt. A rendőrök a férfinak ideiglenes megelőző távoltartó határozatban megtiltották, hogy bármilyen módon keresse a testvérét, felvegye vele a kapcsolatot.