november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kábítószer

3 órája

Bódult állapotban köszönt be autójával egy sofőr a ház kerítésén

Címkék#őrizet#kábítószer#vétség#bűntett

Ház kerítésének ütközött egy személygépkocsi szombaton Szarvason.

Beol.hu

Ház kerítésének ütközött egy személygépkocsi szombaton 22 óra 30 perc körül Szarvason, a Kórház dűlőn. Személyi sérülés nem történt, de felmerült a gyanúja annak, hogy a kocsi vezetője kábítószert fogyasztott. A gyorstesztje is pozitív lett, ezért járművezetés bódult állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt a Szarvasi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el.

Egy ház kerítésének ütközött egy autó Szarvason. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kábítószerügyek a vármegyében

Korábbi sérelem miatt veszekedett, majd verekedett össze egymással két férfi vasárnap este Békéscsabán, a vasútállomás előtt. Mindketten ittasak voltak, egyiküknél a gyorsteszt kábítószer-fogyasztást is jelzett. A Békéscsabai Rendőrkapitányság garázdaság miatt büntetőeljárást indított ellenük, a gyanú szerint kábítószert fogyasztó dobozi lakost kábítószer birtoklása vétség elkövetésével is gyanúsítják.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Szinten kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vett őrizetbe a Szeghalmi Rendőrkapitányság pénteken egy füzesgyarmati férfit. A 24 éves fiatalember a gyanú szerint az elmúlt időszakban a városban, ahol lakik, többeknek adott el marihuánát.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu