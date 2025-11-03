Bódult állapotban köszönt be autójával egy sofőr a ház kerítésén

Ház kerítésének ütközött egy személygépkocsi szombaton 22 óra 30 perc körül Szarvason, a Kórház dűlőn. Személyi sérülés nem történt, de felmerült a gyanúja annak, hogy a kocsi vezetője kábítószert fogyasztott. A gyorstesztje is pozitív lett, ezért járművezetés bódult állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt a Szarvasi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el.

Egy ház kerítésének ütközött egy autó Szarvason. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kábítószerügyek a vármegyében

Korábbi sérelem miatt veszekedett, majd verekedett össze egymással két férfi vasárnap este Békéscsabán, a vasútállomás előtt. Mindketten ittasak voltak, egyiküknél a gyorsteszt kábítószer-fogyasztást is jelzett. A Békéscsabai Rendőrkapitányság garázdaság miatt büntetőeljárást indított ellenük, a gyanú szerint kábítószert fogyasztó dobozi lakost kábítószer birtoklása vétség elkövetésével is gyanúsítják.

Szinten kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vett őrizetbe a Szeghalmi Rendőrkapitányság pénteken egy füzesgyarmati férfit. A 24 éves fiatalember a gyanú szerint az elmúlt időszakban a városban, ahol lakik, többeknek adott el marihuánát.