40 perce
Szörnyű baleset miatt késhetnek a vonatok
Reggelre komoly fennakadások alakultak ki az újszászi vasútvonalon – az utasok hosszabb menetidőre és váratlan változásokra számíthatnak. A késések oka egy tragikus esemény, amely miatt a vasúti közlekedés csak korlátozottan zajlik.
Újszász külterületén elgázoltak egy embert
Forrás: Illusztráció: Shutterstock
A reggeli órákban baleset történt az újszászi vasútvonalon, emiatt több járat késik, illetve egyes vonatok rövidebb útvonalon közlekednek vagy kimaradnak. Tápiószele és Újszász között jelenleg csak egy vágányon haladhat a forgalom.
A MÁV tájékoztatása szerint a Szolnokról a Keleti pályaudvar felé indult járat Újszász külterületén elgázolt egy embert. Az érintett vonat utasait átszállítják a következő, szintén Budapestre tartó szerelvényre - olvasható a Máv-csoport hivatalos oldalán.