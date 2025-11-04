Szörnyű baleset miatt késhetnek a vonatok

A reggeli órákban baleset történt az újszászi vasútvonalon, emiatt több járat késik, illetve egyes vonatok rövidebb útvonalon közlekednek vagy kimaradnak. Tápiószele és Újszász között jelenleg csak egy vágányon haladhat a forgalom.

A MÁV tájékoztatása szerint a Szolnokról a Keleti pályaudvar felé indult járat Újszász külterületén elgázolt egy embert. Az érintett vonat utasait átszállítják a következő, szintén Budapestre tartó szerelvényre - olvasható a Máv-csoport hivatalos oldalán.