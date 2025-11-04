november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gázolás

40 perce

Szörnyű baleset miatt késhetnek a vonatok

Címkék#máv#baleset#szerelvény#újszászi vasútvonal

Reggelre komoly fennakadások alakultak ki az újszászi vasútvonalon – az utasok hosszabb menetidőre és váratlan változásokra számíthatnak. A késések oka egy tragikus esemény, amely miatt a vasúti közlekedés csak korlátozottan zajlik.

Beol.hu
Szörnyű baleset miatt késhetnek a vonatok

Újszász külterületén elgázoltak egy embert

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A reggeli órákban baleset történt az újszászi vasútvonalon, emiatt több járat késik, illetve egyes vonatok rövidebb útvonalon közlekednek vagy kimaradnak. Tápiószele és Újszász között jelenleg csak egy vágányon haladhat a forgalom.
A MÁV tájékoztatása szerint a Szolnokról a Keleti pályaudvar felé indult járat Újszász külterületén elgázolt egy embert. Az érintett vonat utasait átszállítják a következő, szintén Budapestre tartó szerelvényre - olvasható a Máv-csoport hivatalos oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu