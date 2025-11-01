november 1., szombat

Baleset

51 perce

Árokba sodródott egy autó, hárman megsérültek

Árokba sodródott egy autó Orosházán.

Beol.hu

Letért az úttestről és az árokba sodródott egy személyautó Orosházán, a Szőlő körúton. 

Red,And,Blue,Flashing,Lights,On,Police,Cars,At,A
 Árokba sodródott egy személyautó Orosházán. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Hárman könnyebb sérülést szenvedtek. 

 

