Baleset
51 perce
Árokba sodródott egy autó, hárman megsérültek
Árokba sodródott egy autó Orosházán.
Letért az úttestről és az árokba sodródott egy személyautó Orosházán, a Szőlő körúton.
A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Hárman könnyebb sérülést szenvedtek.
Ezt ne hagyja ki!Halloween
2 órája
Minden eddiginél többen ijesztgették a fényesi lakosokat – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre