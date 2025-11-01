Árokba sodródott egy autó, hárman megsérültek

Letért az úttestről és az árokba sodródott egy személyautó Orosházán, a Szőlő körúton.

Árokba sodródott egy személyautó Orosházán. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Hárman könnyebb sérülést szenvedtek.