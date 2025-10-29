október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyorsteszt

56 perce

Zavart férfi a buszmegállóban: a rendőrök is felfigyeltek rá

Címkék#igazoltatás#zavart állapot#kábítószer#gyorsteszt

Egy szarvasi férfi viselkedése különös figyelmet kapott a rendőröktől egy éjszakai igazoltatás során. Ami ezután történt, hamar a hatóságok dolga lett.

Beol.hu
Zavart férfi a buszmegállóban: a rendőrök is felfigyeltek rá

Hamar lebukott a rendőrök előtt a férfi Forrás: Shutterstock

Furcsán viselkedett az a férfi, akit hétfőn 23 óra 30 perc körül igazoltattak a rendőrök Szarvason, az egyik buszmegállóban. A férfi láthatóan zavart volt, a kérdésekre nehezen válaszolt és a szemkontaktust is kerülte. A rendőrök kérdésére, miszerint fogyasztott-e kábítószert, igennel válaszolt, ezért előállították őt a rendőrkapitányságra, ahol a gyorsteszt pozitív eredményt mutatott nála. A Szarvasi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított ellene.

Több fogyasztót is viselkedése árult el

Nem ez volt az első eset, hogy furcsa viselkedésük buktatta le a fogyasztókat. Az elmúlt napokban egy nőt és két férfit igazoltattak a rendőrök. Mind a hármuknál bejelzett a kábítószer gyorsteszt. Mindannyiuk ellen büntetőeljárás indult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu