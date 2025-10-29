Zavart férfi a buszmegállóban: a rendőrök is felfigyeltek rá

Furcsán viselkedett az a férfi, akit hétfőn 23 óra 30 perc körül igazoltattak a rendőrök Szarvason, az egyik buszmegállóban. A férfi láthatóan zavart volt, a kérdésekre nehezen válaszolt és a szemkontaktust is kerülte. A rendőrök kérdésére, miszerint fogyasztott-e kábítószert, igennel válaszolt, ezért előállították őt a rendőrkapitányságra, ahol a gyorsteszt pozitív eredményt mutatott nála. A Szarvasi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított ellene.

Több fogyasztót is viselkedése árult el

Nem ez volt az első eset, hogy furcsa viselkedésük buktatta le a fogyasztókat. Az elmúlt napokban egy nőt és két férfit igazoltattak a rendőrök. Mind a hármuknál bejelzett a kábítószer gyorsteszt. Mindannyiuk ellen büntetőeljárás indult.