39 perce
Tizenöt éve történt hazánk legsúlyosabb ipari katasztrófája, így emlékezett vissza a főispán
A magyar ipartörténet legsötétebb napjára emlékezünk október 4-én. A vörösiszap-katasztrófa 2010-ben percek alatt változtatta pokollá Kolontár és Devecser utcáit. Dr. Takács Árpád főispán személyes emlékeit idézte fel egy megrendítő bejegyzésben.
Tizenöt éve, 2010. október 4-én következett be Magyarország történetének legsúlyosabb ipari és környezeti katasztrófája: átszakadt a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának vörösiszap-tározója, és percek alatt elöntötte Kolontárt, Devecsert, majd több környező települést is. A vörösiszap-katasztrófa tragédiájáról és az aznapi tapasztalatairól osztotta meg személyes emlékeit dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, aki akkor a mentésért felelős operatív törzs vezetőjeként dolgozott a helyszínen.
Megrázó emlékek a Vörösiszap-katasztrófa helyszínéről
– Érkezésemkor mindent vörös szín borított. Marsbéli táj – nem a mozivásznon, hanem Kolontár utcáin, a valóságban – írta dr. Takács Árpád Facebook-bejegyzésében. Mint felidézte, a katasztrófa után elsőként a túlélők felkutatására és a sérültek ellátására koncentráltak.
Tűzoltók, katonák, rendőrök, polgári védelmisek, mentősök, orvosok, tudósok és önkéntesek dolgoztak együtt, éjt nappallá téve, hogy megmentsék az embereket és megfékezzék a „vörös mocsok” pusztítását.
Több száz ember menekült meg a gyors beavatkozásnak köszönhetően
A főispán bejegyzése szerint összesen 715 embert telepítettek ki biztonságos helyre, 286 sérült részesült egészségügyi ellátásban, közülük 120-an súlyosabb kórházi kezelésre szorultak. A tragédia tíz emberéletet követelt, köztük egy alig másfél éves kislányét is.
Akkor és ott a csend lett a leghangosabb
– fogalmazott megrendülten dr. Takács Árpád.
A helyreállítás hónapokig tartott
Harminckét nappal a gátszakadás után zárhatták le a belterületi mentesítést, de a munka java, a helyreállítás és az újjáépítés csak ezt követően kezdődött el. – Embert próbáló időszak volt – emelte ki Békés vármegye főispánja, aki akkor az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ parancsnokaként is dolgozott.
A természet begyógyította a sebeket, az emlékezés megmaradt
Tizenöt év elteltével a természet és az emberek is lassan gyógyulnak. – A táj visszazöldült, a patak tükrén halak csillannak, a kertek lombja összezár az utcák fölött – mintha begyógyult volna a seb – olvasható dr. Takács Árpád Facebook-bejegyzésében. A főispán hozzátette: a katasztrófa emléke ma is arra figyelmeztet, hogy kötelességünk megelőzni a hasonló tragédiákat, megóvni az emberi életet és szükség esetén újjáépíteni a jövőt.
A katasztrófavédelem a 10 éves évfordulón fotókkal emlékezett vissza a tragédiára.