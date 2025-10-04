Tizenöt éve történt hazánk legsúlyosabb ipari katasztrófája, így emlékezett vissza a főispán

Tizenöt éve, 2010. október 4-én következett be Magyarország történetének legsúlyosabb ipari és környezeti katasztrófája: átszakadt a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának vörösiszap-tározója, és percek alatt elöntötte Kolontárt, Devecsert, majd több környező települést is. A vörösiszap-katasztrófa tragédiájáról és az aznapi tapasztalatairól osztotta meg személyes emlékeit dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, aki akkor a mentésért felelős operatív törzs vezetőjeként dolgozott a helyszínen.

A vörösiszap-katasztrófa 2010-ben történt, dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja megosztotta emlékeit a tragédiáról. Fotó: Dr. Takács Árpád Facebook-oldala

Megrázó emlékek a Vörösiszap-katasztrófa helyszínéről

– Érkezésemkor mindent vörös szín borított. Marsbéli táj – nem a mozivásznon, hanem Kolontár utcáin, a valóságban – írta dr. Takács Árpád Facebook-bejegyzésében. Mint felidézte, a katasztrófa után elsőként a túlélők felkutatására és a sérültek ellátására koncentráltak.

Tűzoltók, katonák, rendőrök, polgári védelmisek, mentősök, orvosok, tudósok és önkéntesek dolgoztak együtt, éjt nappallá téve, hogy megmentsék az embereket és megfékezzék a „vörös mocsok” pusztítását.

Több száz ember menekült meg a gyors beavatkozásnak köszönhetően

A főispán bejegyzése szerint összesen 715 embert telepítettek ki biztonságos helyre, 286 sérült részesült egészségügyi ellátásban, közülük 120-an súlyosabb kórházi kezelésre szorultak. A tragédia tíz emberéletet követelt, köztük egy alig másfél éves kislányét is.

Akkor és ott a csend lett a leghangosabb

– fogalmazott megrendülten dr. Takács Árpád.

A helyreállítás hónapokig tartott

Harminckét nappal a gátszakadás után zárhatták le a belterületi mentesítést, de a munka java, a helyreállítás és az újjáépítés csak ezt követően kezdődött el. – Embert próbáló időszak volt – emelte ki Békés vármegye főispánja, aki akkor az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ parancsnokaként is dolgozott.

A természet begyógyította a sebeket, az emlékezés megmaradt

Tizenöt év elteltével a természet és az emberek is lassan gyógyulnak. – A táj visszazöldült, a patak tükrén halak csillannak, a kertek lombja összezár az utcák fölött – mintha begyógyult volna a seb – olvasható dr. Takács Árpád Facebook-bejegyzésében. A főispán hozzátette: a katasztrófa emléke ma is arra figyelmeztet, hogy kötelességünk megelőzni a hasonló tragédiákat, megóvni az emberi életet és szükség esetén újjáépíteni a jövőt.

A katasztrófavédelem a 10 éves évfordulón fotókkal emlékezett vissza a tragédiára.