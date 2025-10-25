október 25., szombat

Baleset

1 órája

Vigyázz! Törmelék az úton – árokba hajtott egy autó

Címkék#katasztrófavédelem#áramtalanít#gépkocsi#Orosháza

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Beol.hu
Vigyázz! Törmelék az úton – árokba hajtott egy autó

A tűzoltók dolgoznak a 474-es főúton árokba hajtott autó mentésén Orosháza közelében.

Forrás: Shutterstock/ illusztráció

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint árokba hajtott egy gépkocsi a 474-es főút 10-es kilométerszelvényénél, Orosháza térségében. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, valamint megkezdték az úttestre került törmelék eltávolítását. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom a hatósági beavatkozás idejére. Személyi sérülés nem történt.

 

