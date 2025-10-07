Újabb részletek derültek ki a reggeli gázolásról

Mint arról korábban hírt adtunk, kedd reggel elgázoltak Békéscsaba belvárosában, az okmányirodánál egy kerékpárral közlekedő, fiatal nőt. Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, a 20 év körül nő az elsődleges adatok szerint súlyos sérülést szenvedett. A helyszínelés befejeződött, ezáltal megszűnt az útzár.

A mentőszolgálatnál megkeresésünkre közölték, a helyszínről a 20 év körüli nőt bajtársaik stabil állapotban szállították kórházba.