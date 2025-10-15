Tűzvész pusztított Kétegyházán: két embernek el kellett hagynia az otthonát – drámai fotók

A gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók öt vízsugárral eloltották a lángokat. A beavatkozás során hat gázpalackot és három birkát hoztak ki az épületből. Lakosságvédelmi intézkedés keretein belül két fő egy másik ingatlanba költözött. Az eset során személyi sérülés nem történt.