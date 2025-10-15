Tűzeset
Tűzvész pusztított Kétegyházán: két embernek el kellett hagynia az otthonát – drámai fotók
Teljes terjedelmében égett egy lakóépülettel egybeépített kazánház és gépműhely.
Korábban már hírt adtunk arról a kétegyházi esetről, ahol teljes terjedelmében égett egy főépülettel egybeépített műhely, a Szent Imre utcában kedden délután. Most drámai fotók érkeztek a helyszínről.
Műhelytűz KétegyházánFotók: BM OKF
A gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók öt vízsugárral eloltották a lángokat. A beavatkozás során hat gázpalackot és három birkát hoztak ki az épületből. Lakosságvédelmi intézkedés keretein belül két fő egy másik ingatlanba költözött. Az eset során személyi sérülés nem történt.
