Tűzeset

1 órája

Tűzvész pusztított Kétegyházán: két embernek el kellett hagynia az otthonát – drámai fotók

Címkék#Kétegyháza#tűzvész#vízsugár#műhely

Teljes terjedelmében égett egy lakóépülettel egybeépített kazánház és gépműhely.

Beol.hu

Korábban már hírt adtunk arról a kétegyházi esetről, ahol teljes terjedelmében égett egy főépülettel egybeépített műhely, a Szent Imre utcában kedden délután. Most drámai fotók érkeztek a helyszínről. 

Műhelytűz Kétegyházán

Fotók: BM OKF

A gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók öt vízsugárral eloltották a lángokat. A beavatkozás során hat gázpalackot és három birkát hoztak ki az épületből. Lakosságvédelmi intézkedés keretein belül két fő egy másik ingatlanba költözött. Az eset során személyi sérülés nem történt.

 

