Tűzeset

36 perce

Tűz a műhelyben, három birkát is kimentettek

Rohantak a tűzoltók.

Beol.hu

Teljes terjedelmében égett egy főépülettel egybeépített műhely Kétegyházán, a Szent Imre utcában kedden délután. A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók három birkát és egy gázpalackot hoztak ki az ingatlanból. A rajok eloltották a lángokat.

 

 

