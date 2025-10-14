Tűz a műhelyben, három birkát is kimentettek

Teljes terjedelmében égett egy főépülettel egybeépített műhely Kétegyházán, a Szent Imre utcában kedden délután. A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltók három birkát és egy gázpalackot hoztak ki az ingatlanból. A rajok eloltották a lángokat.