Tűzeset
1 órája
Trágya égett hatalmas területen – fotók
Nagymágocsra riasztották az orosházi tűzoltókat.
Kigyulladt egy ötezer négyzetméteren lévő trágyakazal hétfőn Nagymágocson.
A helyszínre riasztott orosházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral, kéziszerszámokkal és rakodógép segítségével eloltották a tüzet, majd hőkamerával átvizsgálták a kazalt. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Kigyulladt trágyakazal NagymágocsonFotók: Békés Vármegyei Katasztrófavédelem
