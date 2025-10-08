Katasztrófavédelem
58 perce
Több épület is kigyulladt
Nagybánhegyes határában, az Árpád utcában egy tanya több épülete váratlanul lángra kapott. A tűz hatalmas erővel terjed. A helyszínre már plusz egység is siet, hogy megfékezzék a tüzet.
Tűz egy nagybánhegyesi tanyán
Forrás: Illusztráció: Shutterstock
Nagybánhegyes külterületén, az Árpád utcában egy tanyán hatalmas tűz ütött ki. Teljes terjedelmében ég több épület. A mezőkovácsházai hivatásos tűzoltók jelenleg az oltással küzdenek, miközben egy hegesztőpalackot is biztonságba helyeztek az egyik ingatlanból. A helyszínre további tűzoltó egységek érkeznek, hogy segítsenek megfékezni a lángok terjedését.
