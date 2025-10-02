Karambol
1 órája
Teljes útzár, baleset az M44-esen!
Két személyautó karambolozott az M44-es autóúton, a Tiszakürti lehajtó után, Békéscsaba irányába.
A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínen dolgoznak a mentőszolgálat munkatársai is. Az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben – adta hírül a Katasztrófavédelem.
4 órája
Átadták a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket – galériával
