Baleset
1 órája
Teljes útlezárás: traktorba csapódott egy kisbusz
Traktor pótkocsijának ütközött egy kisbusz Vésztőnél.
Traktor pótkocsijának ütközött hátulról egy kisbusz a 4234-es úton 19-es kilométerénél, Vésztő térségében.
A szeghalmi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A mentés teljes útlezárás mellett zajlik. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset során anyagi kár keletkezett, de személyi sérülés nem történt.
2 órája
Új szexfővárosa lett Magyarországnak, a győztes mindenkit meglepett
