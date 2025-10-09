Teljes útlezárás: traktorba csapódott egy kisbusz

Traktor pótkocsijának ütközött hátulról egy kisbusz a 4234-es úton 19-es kilométerénél, Vésztő térségében.

Traktor pótkocsijának ütközött hátulról egy kisbusz. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A szeghalmi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A mentés teljes útlezárás mellett zajlik. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset során anyagi kár keletkezett, de személyi sérülés nem történt.