Baleset

2 órája

Teljes útlezárás: traktorba csapódott egy kisbusz

Traktor pótkocsijának ütközött egy kisbusz Vésztőnél.

Beol.hu

Traktor pótkocsijának ütközött hátulról egy kisbusz a 4234-es úton 19-es kilométerénél, Vésztő térségében. 

Kisbusz ütközött
Traktor pótkocsijának ütközött hátulról egy kisbusz. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A szeghalmi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A mentés teljes útlezárás mellett zajlik. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset során anyagi kár keletkezett, de személyi sérülés nem történt.

 

