Tűz
9 perce
Hatalmas lángokkal égett egy teherautó – fotók
Kigyulladt egy teherautó alja Battonya külterületén, egy kukoricatábla közepén.
A tűz teljesen elborította a vezetőfülkét.
Forrás: Katasztrófavédelem
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű vezetőfülkéje teljesen kiégett, és a körülötte lévő egy hektárnyi tarló is lángra kapott. A mezőkovácsházi hivatásos és a battonyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták a lángokat, majd eloltották a tüzet. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Kigyulladt egy teherautó alja Battonya külterületénFotók: bekes.katasztrofavedelem.hu
