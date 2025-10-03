október 3., péntek

Helga névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

9 perce

Hatalmas lángokkal égett egy teherautó – fotók

Címkék#katasztrófavédelem#tűz#kukoricatábla#teherautó

Kigyulladt egy teherautó alja Battonya külterületén, egy kukoricatábla közepén.

Beol.hu
Hatalmas lángokkal égett egy teherautó – fotók

A tűz teljesen elborította a vezetőfülkét.

Forrás: Katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű vezetőfülkéje teljesen kiégett, és a körülötte lévő egy hektárnyi tarló is lángra kapott. A mezőkovácsházi hivatásos és a battonyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták a lángokat, majd eloltották a tüzet. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Kigyulladt egy teherautó alja Battonya külterületén

Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu