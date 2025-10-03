Hatalmas lángokkal égett egy teherautó – fotók

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű vezetőfülkéje teljesen kiégett, és a körülötte lévő egy hektárnyi tarló is lángra kapott. A mezőkovácsházi hivatásos és a battonyai önkéntes tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták a lángokat, majd eloltották a tüzet. Az eset során személyi sérülés nem történt.