A távoltartó határozat sem állította meg a nőt

A távoltartó határozat szabályainak megszegése miatt október 7-én a Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vett egy békéscsabai nőt. A 44 éves nőnek a bíróság megtiltotta, hogy élettársával egy ideig bármilyen módon felvegye a kapcsolatot, ennek ellenére megjelent a férfinél, és nem akart tőle távozni. A szabálysértésért a nőt a rendőrök ismét bíróság elé állítják.