Helyi kék hírek
6 órája
A távoltartó határozat sem állította meg a nőt
Október 7-én a Békéscsabai Rendőrkapitányság intézkedett egy helyi nővel szemben, aki megszegte a bírósági tilalmát. Az eset további jogi lépéseket von maga után.
A távoltartó határozat szabályainak megszegése miatt október 7-én a Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vett egy békéscsabai nőt. A 44 éves nőnek a bíróság megtiltotta, hogy élettársával egy ideig bármilyen módon felvegye a kapcsolatot, ennek ellenére megjelent a férfinél, és nem akart tőle távozni. A szabálysértésért a nőt a rendőrök ismét bíróság elé állítják.
Ezt ne hagyja ki!Roadpol
Tegnap, 16:06
Belvárosi razzia: sokan fennakadtak a rendőrök hálóján – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre