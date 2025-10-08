október 8., szerda

A távoltartó határozat sem állította meg a nőt

Címkék#nő#szabály#Békéscsabai Rendőrkapitányság#őrizet#tilalom

Október 7-én a Békéscsabai Rendőrkapitányság intézkedett egy helyi nővel szemben, aki megszegte a bírósági tilalmát. Az eset további jogi lépéseket von maga után.

Beol.hu

A távoltartó határozat szabályainak megszegése miatt október 7-én a Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vett egy békéscsabai nőt. A 44 éves nőnek a bíróság megtiltotta, hogy élettársával egy ideig bármilyen módon felvegye a kapcsolatot, ennek ellenére megjelent a férfinél, és nem akart tőle távozni. A szabálysértésért a nőt a rendőrök ismét bíróság elé állítják.

 

