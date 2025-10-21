Tűzeset
2 órája
Ellepték a lángok a tanya udvarát, azonnal hívták a tűzoltókat
Tanyatűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Ezért rohantak a tűzoltók Forrás: Shutterstock
Mintegy kétszáz négyzetméteren izzott a trágya hétfő délben Szarvason, egy tanya udvarán. A helyszínre riasztott szarvasi hivatásos tűzoltók körülhatárolták a tüzet, majd két vízsugárral és munkagép segítségével eloltották az izzó részeket. Az eset során személyi sérülés nem történt.
