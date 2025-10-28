SMS jön a TAJ-kártyáról, ezt kell tudni róla

Az elmúlt hetekben több lakossági bejelentés érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), miszerint adathalász TAJ-kártya SMS-eket kaptak, amelyek a NEAK nevében próbálnak személyes adatokat megszerezni.

TAJ-kártya SMS: ne dőlj be a csalóknak Forrás: Shutterstock

TAJ-kártya üzenet: gondold meg jól, mire kattintasz

Újabb csaló SMS-el próbálják megszerezni adatainkat. Az üzenetekben azt állítják, hogy a címzett TAJ-kártyája lejárt, és annak „megerősítésére” van szükség. A NEAK szerint a levelek jellemzően hibás magyar nyelvűek, és teljesen félrevezetőek, nem az alapkezelőtől származnak.

Fontos tudni, hogy a TAJ-számot tartalmazó igazolványok nem járnak le, így az ilyen jellegű figyelmeztetés minden esetben hamis. Az alapkezelő ezért hangsúlyozza, hogy soha nem küld SMS-t ügyfeleinek TAJ-kártya lejáratáról, és minden hasonló üzenetet azonnal törölni kell.

A NEAK azt is közölte, hogy megtették a szükséges jogi és biztonsági lépéseket a csalók ellen, és felhívják a figyelmet: soha ne kattintsunk ismeretlen forrásból érkező linkekre, és ne adjuk meg személyes adatainkat SMS-ben vagy emailben.

Az eset ismét rávilágít a digitális biztonság fontosságára, és arra, hogy az állami intézmények nevével visszaélő csalásokra mindenkinek érdemes fokozottan odafigyelnie.